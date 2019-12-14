"Ядерное отойдет на второй план": в СНБО назвали оружие, которое станет в мире №1

Кибероружие в мире станет №1, сказал Алексей Данилов / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в следующие пять-десять лет ядерное оружие отойдет на второй план.

Оружием №1 в мире станет кибероружие, рассказал Данилов на встрече с делегацией сотрудников американского Сената, говорится на сайте СНБО.

По словам секретаря ведомства, сфера кибербезопасности является ключевой составляющей национальной безопасности. Данилов добавил, что идет работа над обновлением стратегии кибербезопасности.

"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - заявил Данилов.

Ранее технический директор словацкой компании ESET (международный производитель антивирусного программного обеспечения) Журай Малчо говорил, что в наше время существование в больших странах кибер-армий, совершающих кампании по заражению объектов инфраструктуры и шпионажу, стало обычным явлением.