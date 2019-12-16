Избран новый глава НАПК: что о нем известно

Александр Новиков - новый глава НАПК / Кадр видео ТСН

Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выбрали Александра Новикова. Его кандидатуру поддержали все 6 членов конкурсной комиссии.

Бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе отметил на заседании Кабинета министров в понедельник, 16 декабря, что Новиков получил один из самых высоких баллов во время тестирования. По оценкам комиссии, он лучше всего соответствует критериям, прописанным в законе о предотвращении коррупции.

"Господин Новиков имеет надлежащий опыт. Его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и остальные документы смогли убедить комиссию, что он лучший кандидат, который сможет проводить необходимые реформы для того, чтобы восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК", - цитирует Хоппе Украинская правда.

Александр Новиков проработал в органах прокуратуры Сумской области с 2004 по 2012 год. Потом переехал в Киев. С 2014 года работал в одном из отделов Генпрокуратуры Украины. Не является членом ни одной политической партии. В 2015 году Новиков был претендентом на пост главы/первого заместителя главы САП. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем Назара Холодницкого.

Как свидетельствует декларация Новикова за 2018 год, он работает в Генеральной прокуратуре Украины, размер его заработной платы составляет 562 481 грн. Кроме того, он имеет на счету 110 тысяч гривен.

Напомним, 20 октября экс-нардеп Наталья Новак была назначена временно исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.