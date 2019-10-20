  1. Главная
  3. Украина

Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы НАПК

20 октября 2019, 18:22

Обязанности руководителя НАПК будет исполнять экс-нардеп Наталья Новак.

НАПК вывеска
Обязанности руководителя НАПК будет исполнять экс-нардеп Наталья Новак / УНИАН

Наталья Новак назначена временно исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну", - говорится в сообщении.

Наталья Новак родилась в 1955 году. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Межрегиональную академию управления персоналом, имеет три высших образования. Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета, была заместителем председателя депутатской фракции Удар Виталия Кличко. Народный депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли о планах за 5 лет побороть коррупцию в Украине.

Кабмин коррупция Новак НАПК
Сейчас вы просматриваете новость «Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы НАПК». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:13
"Что за хрень, накрыло полстраны": в Сети показали опасное загрязнение воздуха в Украине
19:06
На кинофестивале в Севастополе показывают фильмы о Донбассе и Крыме
18:29
В Черное море вошел корабль с катерами Island для Украины Фото
18:22
Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы НАПК Видео
18:00
Каскад – самая модная стрижка осени на средние и длинные волосы - фото Фото
17:55
"Неадекватный лысый": Кошевой оценил свои шансы занять место Кличко Видео
17:31
Кремль вызверился на Турцию за действия в Сирии
17:12
Чистки губернаторов: Кабмин согласовал назначение пяти глав ОГА Фото Видео
16:45
"В жопу с удовольствием": Панин отличился очередной похотливой выходкой Видео
16:25
Яремчук забил эффектный гол в Бельгии Видео
16:00
Ходячие мертвецы 10 сезон 3 серия: новый трейлер онлайн Видео
15:58
В Кабмине рассказали, почему Украине нужно узаконить двойное гражданство
15:56
В Чехии бус с украинскими заробитчанами слетел с трассы и перевернулся: 10 пострадавших Фото
15:50
Клетка – самый модный принт грядущей зимы 2020: стильные пальто в клетку, юбки и брюки - фото Фото
15:39
Гороскоп на завтра: кому светят переворот в личной жизни, потеря сил и склоки с шефом
15:34
Зеленский назначил военного советника на высокий пост в ОП
15:25
Избитый россиянином Гвоздик застрял в госпитале: тренер рассказал о тревожных симптомах
14:54
"Чмо, из наливайки хиляет, сэр херов": "бздливое животное" Луценко засекли в Лондоне - видео Видео
14:08
"Утащил с собой на дно 829 человек":"самый опасный" корабль России оказался "дырявым корытом"
13:35
В Украине резко подешевел картофель
13:11
"Слабак": глава Киевской ОГА подал в отставку
12:45
Не за пьянство и не за буянство: МакГрегора обвинили в изнасиловании
12:21
"Был нормальный парень": Каменских раскрыла секрет своей жизни с Потапом Видео
11:59
Жители Луганщины увязли в долгах за свет: в трех городах "вырубили" воду
11:54
Сменщик Матиоса рассказал, как осуществлялась "чистка" кадров в прокуратуре
11:40
Самые модные женские стрижки на короткие волосы 2019: пикси, гарсон и паж - фото Фото
11:28
"Что зимой, что летом": в Сети опубликовали обезлюдевшие пляжи в Крыму Фото
11:23
"В рашке все на от*бись делают, как тебе, Илон Маск?": в России дали по щщам Диснейленду - фото Видео
11:05
Патриоты с беспилотником провели дерзкую акцию в Луганске: опубликовано мощное видео Видео
10:45
Гром для ВСУ: военный эксперт рассказал о новом мощном оружии для Украины
10:25
Как Путин намерен избежать наказания за Донбасс и Сирию мнение
10:09
Эксперт рассказал об опасном для НАТО плане Путина по Черному морю
10:05
Микроавтобус с украинцами на бешеной скорости "впечатался" в дерево в Венгрии – 10 пострадавших
09:53
Позвонила, позвонила: Меркель поговорила по телефону с Путиным - детали беседы
09:52
Построить стену между "ватой" и "вышиватой" не получится мнение
09:43
Кулеба рассказал, когда Путин приедет в Украину
09:33
"Пухнет от счастья": растолстевший главарь "ДНР" Пушилин повеселил Сеть
09:07
Перевод часов на зимнее время 2019: как высыпаться и почему важно улучшить освещение
09:00
"Она сошла с ума": Трамп распек обвинявшую республиканцев в связях с РФ Клинтон
08:56
Ничего у Зеленского с такой командой не выйдет мнение
08:47
Гороскоп на День повара: кому ждать судьбоносную встречу, а кому - отстать от любимых
08:36
Штраф 850 гривен за отказ везти АТОшника: в Украине вступил в силу закон о льготниках
08:10
"Произошло что-то о*уенное": под Киевом в жуткой аварии погибла популярная мотоблогерша Фото
08:08
10 пунктов, в которых Гладковский на самом деле виноват мнение
07:31
Три причины, по которым Зеленский не верит в миролюбие Путина мнение
07:30
Кто гений, кто семьянин, а кто "не вписывается в пространство": астролог назвал самые сильные и слабые стороны всех знаков Зодиака
07:29
Пять тысяч баксов за угон авто: копы в Одессе погорели на взятке
07:11
Maruv в красном белье вышла на сцену и свела с ума поклонников Фото Видео
07:00
Поздравления с Днем пищевой промышленности для гурмана – тексты и открытки Фото
06:51
Зеленский на пороге грандиозной катастрофы мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять