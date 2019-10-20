Кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы НАПК

Обязанности руководителя НАПК будет исполнять экс-нардеп Наталья Новак / УНИАН

Наталья Новак назначена временно исполняющей обязанности председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщается на Правительственном портале, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Новак Наталью Васильевну", - говорится в сообщении.

Наталья Новак родилась в 1955 году. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Межрегиональную академию управления персоналом, имеет три высших образования. Трижды избиралась депутатом Киевского городского совета, была заместителем председателя депутатской фракции Удар Виталия Кличко. Народный депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли о планах за 5 лет побороть коррупцию в Украине.