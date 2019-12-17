КСУ "забанил" законопроект о праве президента назначать глав ГБР и НАБУ

КСУ оценил законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции

Законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции (№1014), которым предлагается предоставить президенту право создавать регуляторные органы и назначать руководителей Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро, признан неконституционным.

Такое решение принял Конституционный суд Украины, сообщил источник УНИАН в КСУ.

"Действительно, судьи приняли вывод о неконституционности законопроекта №1014", - сказал собеседник агентства.

Ранее Владимир Зеленский назвал подозрение Игорю Щербине во взяточничестве еще одним аргументом в пользу необходимости перезагрузить руководство Госбюро расследований. Глава государства прзвал Верховную Раду принять законопроект о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР).

Напомним, законопроектом предлагалось установить, что президент образует независимые регуляторные органы, которые осуществляют государственное регулирование, мониторинг и контроль деятельности субъектов хозяйствования в отдельных сферах, назначает на должности и освобождает от должностей их членов в порядке, определенном законами Украины.