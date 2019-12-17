Достойна занять это место: Тимошенко с соратниками прогнала Разумкова с кресла спикера - видео

Юлия Тимошенко / УНИАН

В зале заседаний украинского парламента лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вместе с соратниками заблокировала место спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Из записи трансляции утреннего заседания понятно, что Тимошенко не дает занять Разумкову его рабочее место, блокируя проход. К лидеру Батькивщины подходили и сам спикер, и его первый заместитель Руслан Стефанчук - пытаясь договориться. Но их увещевания не помогли.

Тимошенко с соратниками блокирует место спикера / скриншот из видео

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Напомним, ранее известный политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, кто окажется в плюсе от союза "Порошенко-Тимошенко-Вакарчук". Позднее известный политолог Андрей Золотарев поведал, почему президенту Зеленскому не стоило объявлять войну Тимошенко.

