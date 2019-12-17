Драка под парламентом: Геращенко пригрозил ответственностью

Геращенко / УНИАН

Замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко пригрозил ответственностью за нанесение телесных повреждений правоохранителям и гражданским во время акций протеста возле Рады во вторник, 17 декабря.

По информации чиновника в Facebook, уже готовятся подозрения троим особам.

"Полиция Киева готовит три подозрения лицам, обоснованно подозреваются в нанесении таких повреждений. В результате столкновений пострадали 17 правоохранителей и двое митингующих (одному из них другой участник акции протеста попал камнем в голову).Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос - делать или не делать трепанацию черепа офицеру военнослужащему Национальной гвардии участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - написал заместитель Арсена Авакова.

Напомним, полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки.

Президент Зеленский также отреагировал на события под Радой.