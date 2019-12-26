"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе

Сергей Лавров / Reuters

Надежда на урегулирование на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства", - подчеркнул он в интервью ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что Зеленский за время своей каденции сумел сделать то, что "его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

Читайте также"Твердость лидера": в МИД РФ похвастались успехами Путина в Париже"Речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса", - отметил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на то, благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита в "нормандском формате": "Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтерантивность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы. Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее".

Он также добавил, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог "между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском": "Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами".

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Напомним, в понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

В то же время представители "ДНР" обвинили власти Украины в одностороннем изменении списков на обмен пленными.