  1. Главная
  3. Политика

"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе

26 декабря 2019, 11:01

Владимир Зеленский сумел сделать то, что "его предшественник годами упорно отказывался выполнять", подчеркнул Сергей Лавров.

Сергей Лавров
Сергей Лавров / Reuters

Надежда на урегулирование на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства", - подчеркнул он в интервью ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что Зеленский за время своей каденции сумел сделать то, что "его предшественник годами упорно отказывался выполнять".

Читайте также"Твердость лидера": в МИД РФ похвастались успехами Путина в Париже"Речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса", - отметил глава МИД РФ.

Лавров обратил внимание на то, благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита в "нормандском формате": "Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтерантивность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы. Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее".

Он также добавил, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог "между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском": "Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами".

Читайте такжеВ России раскрыли подробности подготовки к обмену пленными

Напомним, в понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

В то же время представители "ДНР" обвинили власти Украины в одностороннем изменении списков на обмен пленными.

Россия Владимир Зеленский обмен пленными Сергей Лавров Украина
Сейчас вы просматриваете новость «"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

11:22
У Николаева фура уничтожила мост, опубликованы фото и видео
11:20
Петросян обещает засудит Пусть Говорят за выпуск 25-12-2019: видео онлайн Видео
11:01
"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе
10:43
"Не пи*ди": под апелляционным судом в Киеве журналиста облили мочой Видео
10:33
Российский продюсер назвал Зеленского предателем: что случилось
10:30
Тука сказал, как от Путина можно получить ключ от мира на Донбассе
10:14
В метро Москвы произошла поножовщина: есть пострадавшие Видео
10:05
В Украине прошли испытания уникальной "натовской" гаубицы Видео
10:02
Кредиторы и фонды сожрут Украину, если она не поменяет свою политику мнение
10:00
Есть ли свет в конце тоннеля: какая судьба ждет Донбасс в 2020 году
09:51
У Галины Волчек отказывают органы
09:39
"До пи*ды Украине": опубликован текст прослушки Кузьменко о "герое – жертве"
09:31
"Чабан с баранами": Невзоров жестко потроллил Путина Видео
09:10
"Не на*бнулся опять?": в Сети жестко потроллили Путина-"хоккеиста" Фото
08:54
Пожар в Одессе: опознана последняя жертва трагедии
08:38
Солнечное затмение 26 декабря: влияние на все знаки Зодиака и ритуалы Фото
08:28
Снег будет: синоптик изменил прогноз погоды на Новый год Видео
08:15
Салаты с авокадо: вкусные, полезные и яркие рецепты для истинных гурманов
08:05
Почему гривну в 2020 году ждет провал мнение
07:59
Адские санкции США: в России рассказали о судьбе Северного потока-2
07:32
"Синяк замазала, зубы приклеила": избитая под Одессой военнослужащая раскрыла детали
07:05
Транзит газа: стало известно, когда Украина и Россия финализируют договоренности
06:52
Катастрофы и месть стихии: астролог назвала самые опасные даты в 2020 году
06:27
Стрижка шегги 2020 – самая омолаживающая женская стрижка нового года фото Фото
06:11
Что посмотреть: лучшие мультфильмы на Новый год 2020 Видео
05:55
Модний манікюр на Новий рік 2020 – вишуканий новорічний манікюр 2020 фото Фото
05:53
Украина возбудила дело по факту запуска поездов в Крым: появилась реакция Москвы Видео
05:35
"Старое новое Рождество": эксперт разнесла миф о "католическом" празднике
05:19
"Секс и бухлишко не помогает": Асмус после порно-сцены в Текста сделала объявление
04:51
"Зомбилэнд от представителей ватрушек": в оккупированом Крыму расцеловали поезд Путина Видео
04:35
Телефон подорожает: Укртелеком резко повышает тарифы
04:07
Стало известно, кто из "слуг народа" заменит Трубу в ГБР Видео
03:38
В Украину идет зима: синоптики предупредили украинцев о резком похолодании
03:09
Заводное время: эксперты рассказали, зачем парам смотреть порно
02:42
Аутсорсинг, аутстаффинг и контракт: в Кабмине пролили свет на новый Трудовой кодекс
02:14
Придется доплачивать: министр предлагает создать в Украине СИЗО-"гостиницы"
01:47
"Супер секси": Звезда Квартала без белья завела сеть пикантным фото Видео
01:31
Хватит ли на сухари – какой будет зарплата и пенсии в Украине 2020 Видео
01:27
Запачкать шоколадную радость: эксперты рассказали, зачем женщинам нужен анальный секс
01:05
Минздрав развенчал популярный миф о глинтвейне
01:01
Кот Базилио, Чарли Чаплин: звезда Шахтера подорвал сеть фотографией из отпуска
00:55
Гороскоп на 26 декабря всех знаков Зодиака: праздник кошелька и завалы
00:45
"Эпоха Путина": Назарбаев внезапно подлизался к президенту РФ
00:25
Чемпион мира в костюме Санта Клауса осуществил мечту маленького фаната
00:19
26 декабря – какой сегодня праздник: солнечное затмение и Ведьмины посиделки
25 декабря, среда
23:58
"Поеду в Донецк" - игрок сборной Украины озвучил планы на Новый год
23:57
Сотрудники ГБР нагрянули с обысками к экс-нардепу и бывшей главе ЦИК
23:32
Bentley и Rolls-Royce: легендарный боксер сделал себе роскошные подарки на Рождество
23:26
Эрдогана взбесило присутствие путинских наемников из ЧВК Вагнера в Ливии
22:53
В Днепре одну из улиц назовут в честь убитой Амины Окуевой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять