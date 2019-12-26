"Зеленскому удалось": Лавров высказался об урегулировании на Донбассе

Владимир Зеленский сумел сделать то, что "его предшественник годами упорно отказывался выполнять", подчеркнул Сергей Лавров.
Надежда на урегулирование на Донбассе при президенте Украины Владимире Зеленском остается, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"К сожалению, конфликт на востоке Украины продолжается. На линии соприкосновения по-прежнему стреляют. Блокаду региона не снимают. Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Владимир Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства", - подчеркнул он в интервью ТАСС.
Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что Зеленский за время своей каденции сумел сделать то, что "его предшественник годами упорно отказывался выполнять".
Читайте также"Твердость лидера": в МИД РФ похвастались успехами Путина в Париже"Речь идет о реализации обязательств по разведению сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, а также письменной фиксации текста "формулы Штайнмайера", которой определяется порядок вступления в силу на постоянной основе особого статуса Донбасса", - отметил глава МИД РФ.
Лавров обратил внимание на то, благодаря этому стало возможно проведение в Париже 9 декабря очередного саммита в "нормандском формате": "Его итоги известны. В первую очередь, была подтверждена безальтерантивность минского Комплекса мер как основы урегулирования, а также даны рекомендации для Контактной группы. Теперь важно обеспечить их реализацию. Но сделать это будет не так просто, о чем свидетельствует состоявшееся 18 декабря заседание Контактной группы. Тем не менее, мы сохраняем надежду на лучшее".
Он также добавил, что достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог "между сторонами конфликта – Киевом, Донецком и Луганском": "Мы готовы этому всячески содействовать. Установление прочного мира в Украине отвечает нашим интересам и позитивно скажется на отношениях между двумя странами".
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Напомним, в понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.
В то же время представители "ДНР" обвинили власти Украины в одностороннем изменении списков на обмен пленными.