Арахамия рассказал, сколько тысяч гривен запрлаты должны иметь депутаты

Давид Арахамия / УНИАН

Руководитель фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия выразил мнение, что зарплата депутатов Верховной Рады должна колебаться в диапазоне от 70 до 100 тысячи гривен.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы — от 70 тысяч гривен до 100 тысяч гривен", - сказал Арахамия в комментарии журналу НВ.

Однако, глава фракции Слуга народа называет депутатскую зарплату "очень деликатный вопрос" и сказал, что никак не может однозначно ответить - "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Напомним, ранее Давид Арахамия предложил радикально расправляться с коррупционерами, использовав фразу "Трахнем как следует". Позднее глава фракции Слуга народа рассказал, когда Верховная Рада, наконец, рассмотрит закон о земле.

