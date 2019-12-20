Арахамия рассказал, когда Рада наконец рассмотрит закон о земле

Давид Арахамия / УНИАН

Аграрному комитету украинского парламента IX созыва необходимо от десяти до двенадцати рабочих дней - для того, чтобы детально рассмотреть все правки в законопроект об открытии в Украине рынка земли.

С таким заявлением в четверг, 19 декабря, выступил глава фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского) Давид Арахамия в эфире украинского ТВ.

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете. Но есть некоторые оппозиционные силы, которые пытаются сорвать процесс. За вчерашние день и ночь, и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней и потом это может быть вынесено в зал. Это, оптимистично, где-то в феврале", - заявил он.

Напомним, что рассмотрение аграрным комитетом Рады законопроекта об открытии рынка земли вызвало массовые протесты. Во вторник, 17 декабря, возле здании парламента начались митинги, которые быстро переросли в кровопролитные стычки с правоохранителями. А сам Арахамия под Радой встрял в словесную перепалку на повышенных тонах с лидером партии Нацкорпус Андреем Билецким.