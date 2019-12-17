Столкновения под Радой: из парламента никого не выпускают, слышны взрывы

Из-за столкновений из Верховной Рады никого не выпускают / Reuters

В центре Киева из-за стычек между митингующими и правоохранителями выходы из Верховной Рады заблокировали.

Из Рады никого не выпускали, сообщает корреспондентка 24 канала.

По ее словам, периодически слышны взрывы. В гостинице Киев, в которой живут нардепы, повреждены окна.

Ранее сообщалось, что 17 декабря в центре Киева у здания Верховной Рады проходил митинг, во время которого люди с флагами Национального корпуса и представители партии Батькивщина и ВО Свобода протестовали против принятия законопроекта о рынке земли.

Митингующие попытались установить палатку на проезжей части, и начались столкновения с правоохранителями. Во время столкновений протестующие использовали газ, петарды, дымовые шашки, камни. Пострадали двое правоохранителей, задержан один митингующий.