Столкновения под Радой: из парламента никого не выпускают, слышны взрывы

В центре Киева повреждены окна в гостинице, в которой живут народные избранники.
В центре Киева из-за стычек между митингующими и правоохранителями выходы из Верховной Рады заблокировали.
Из Рады никого не выпускали, сообщает корреспондентка 24 канала.
По ее словам, периодически слышны взрывы. В гостинице Киев, в которой живут нардепы, повреждены окна.
Ранее сообщалось, что 17 декабря в центре Киева у здания Верховной Рады проходил митинг, во время которого люди с флагами Национального корпуса и представители партии Батькивщина и ВО Свобода протестовали против принятия законопроекта о рынке земли.
Митингующие попытались установить палатку на проезжей части, и начались столкновения с правоохранителями. Во время столкновений протестующие использовали газ, петарды, дымовые шашки, камни. Пострадали двое правоохранителей, задержан один митингующий.