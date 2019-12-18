"Клоун, что ты мне говоришь": Билецкий под Радой поскандалил с Арахамией - видео

Очередной пример высокой политической дискуссии в Украине показали Андрей Билецкий и Давид Арахамии.
Руководитель Нацкорпуса Андрей Билецкий в среду,18 декабря, вместе с активистами окружили главу фракции Слуга народа (политсилы президента Зеленского) Давида Арахамию под зданием Верховной Рады и устроили перепалку с ним по поводу демократии и принятия резонансного закона об открытии рынка земли.
Соответствующее видео было опубликовано в Сети.
"Скажи-ка хлопчик, насколько тяжело сегодня проголосовать за референдум (с заданным вопросом - продавать ли землю или нет - Главред)?", - спросил Билецкий.
Услышав от Арахамии ответ, что голосование будет не раньше января 2020-го, глава Нацкорпуса заявил: "Так вы (народные депутаты - Главред.) же так быстро пишете, вы только по земле тянете!".
Далее Билецкий обвинил Арахамию в том, что именно он подтолкнул полицейских ко вчерашнему разгону протестующих под Радой.
"Каждый из вас натравил ментов! Это ваш министр внутренних дел, это вы его выбрали", — заявил политик.
Арахамия категорически не согласился с таким обвинением.
"Я вообще не имею отношения к ментам. У тебя с Арсеном Борисовичем отношения в 10 раз лучше, чем у меня. То есть ты сейчас говоришь, что ни имеешь никакого отношения к министру внутренних дел?", - гневно ответил глава фракции СН.
"Какое я имею отношение к министру внутренних дел? Что ты, клоун, мне говоришь", - прокричал Билецкий.
Напомним, ранее первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, сколько человек пострадали от столкновений под Радой