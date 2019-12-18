"Клоун, что ты мне говоришь": Билецкий под Радой поскандалил с Арахамией - видео

Давид Арахамия / УНИАН

Руководитель Нацкорпуса Андрей Билецкий в среду,18 декабря, вместе с активистами окружили главу фракции Слуга народа (политсилы президента Зеленского) Давида Арахамию под зданием Верховной Рады и устроили перепалку с ним по поводу демократии и принятия резонансного закона об открытии рынка земли.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

"Скажи-ка хлопчик, насколько тяжело сегодня проголосовать за референдум (с заданным вопросом - продавать ли землю или нет - Главред)?", - спросил Билецкий.

Услышав от Арахамии ответ, что голосование будет не раньше января 2020-го, глава Нацкорпуса заявил: "Так вы (народные депутаты - Главред.) же так быстро пишете, вы только по земле тянете!".

Далее Билецкий обвинил Арахамию в том, что именно он подтолкнул полицейских ко вчерашнему разгону протестующих под Радой.

"Каждый из вас натравил ментов! Это ваш министр внутренних дел, это вы его выбрали", — заявил политик.

Арахамия категорически не согласился с таким обвинением.

"Я вообще не имею отношения к ментам. У тебя с Арсеном Борисовичем отношения в 10 раз лучше, чем у меня. То есть ты сейчас говоришь, что ни имеешь никакого отношения к министру внутренних дел?", - гневно ответил глава фракции СН.

"Какое я имею отношение к министру внутренних дел? Что ты, клоун, мне говоришь", - прокричал Билецкий.

Напомним, ранее первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, сколько человек пострадали от столкновений под Радой