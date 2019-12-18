В МВД рассказали, сколько человек пострадали от столкновений под Радой

Протесты под Радой / Reuters

За минувший вторник, 17 декабря, во время протестов в центре столицы Украины пострадали 23 правоохранителя - при этом 12 полицейских и 5 нацгвардейцев были отправлены в медучреждения.

С таким заявленим в среду, 18 декабря, выступил первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"За прошедшие сутки, 17 декабря, во время массовых акций пострадали 23 правоохранители - 17 полицейских и шесть гвардейцев. 12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Офицер-гвардеец сейчас находится в тяжелом состоянии", - цитирует его пресс-служба МВД.

Яровой также озвучил, что к медикам обратилось 11 граждан Украины, среди них один журналист. Кроме того, по факту столкновений возле Верховной Рады 17 декабря было начато уголовное производство по части 2 статьи 345 УК Украины (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Напомним, ранее, 17 декабря в центре столицы близ помещения украинского парламента были организованы массовые протесты, в которых принимали участие люди с флагами Национального корпуса и представители политсилы ВО Свобода и Батькивщина. Все они протестовали против принятия законопроекта о рынке земли.

Митингующие попытались разбить палатку прямо на дороге. Сразу стартовали столкновения с полицией. Митингующие активно использовали газ, петарды, дымовые шашки, камни. Позже стало известно, что пострадали 17 правоохранителей, а 26 участников митинга - задержаны. Далее, бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что он из пострадавших скончался в больнице, однако в полиции опровергли такую информацию. В среду, 18 декабря митингующие с теми же требованиями вновь собрались под Верховной Радой.