Под Радой опять собрались митингующие против закона о земле: видео

Митинг под Радой / Страна

Рядом с помещением украинского парламента собрались около трехсот митингующих, которые протестуют против принятия нардепами закона о рынке земли в Украине.

В основном протестующие держат партийные флаги Батькивщины, Свободы и Нацкорпуса. Здание Рады увеличено количество охраны, в частности - использованы полицейские, а также сотрудники Нацгвардии.

Ситуация на митинге пока в рамках - никаких беспорядков не наблюдается.

Напомним, 17 декабря в центре Киева возле здания Верховной Рады был организован митинг, в котором участвовали люди с флагами Нацкорпуса и представители партий ВО Свобода и Батькивщина. Все они протестовали против принятия законопроекта о рынке земли.

Протестующие попытались установить палатку на проезжей части, и начались столкновения с полицейскими. Во время столкновений митингующие использовали газ, петарды, дымовые шашки, камни. Позже стало известно, что пострадали 17 правоохранителей, а 26 участников митинга - задержаны. Далее, бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что он из пострадавших скончался в больнице, однако в полиции опровергли такую информацию.