Выборы в ОТГ: обнародованы результаты

ЦИК / УНИАН

ЦИК обнародовала результаты выборов депутатов сельских, поселковых и городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых и городских глав, которые состоялись в воскресенье, 22 декабря .

Выборы прошли 86 ОТГ 21 области Украины – 69 сельских, 16 поселковых и одной городской, пишет пресс-служба ЦИК.

Согласно опубликованным данным, из 84 избранных сельских и городских голов 52 - беспартийные самовыдвиженцы, 24 были выдвинуты Слугой народа, трое победивших кандидатов - от Батькивщины (один из них - самовыдвиженец), по двое - из Аграрной партии и из Укропа (так же по одному самовыдвиженцу) и один - от партии Наш край.

Из 1717 избранных депутатов местных советов 752 (43,8%) - самовыдвиженцы, 430 (25%) - кандидаты Слуги народа, 277 (16,1%) - Батькивщины, остальные партии получили меньше 4% мандатов каждая. Небольшое количество партийных кандидатов (меньше 5%) есть также среди победивших самовыдвиженцев.

Ранее Главред писал, что лидером по явке избирателей по состоянию на 20 часов 22 декабря 2019 года стала Сошичненская сельская ОТГ Камень-Каширского района Волынской области.