Полетели головы: Кабмин уволил главу АРМА

Кабинет министров уволил Антона Янчука с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Уволить Янчука Антона Владимировича с должности главы Национального агентства Украины по вопросам обнаружения, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины О государственной службе", - говорится в распоряжении правительства от 28 декабря.

Ранее Янчук подал иск против Кабинета министров из-за отстранения его от должности главы АРМА.

Напомним, Кабинет министров Украины 7 декабря 2016 года назначил Антона Янчука председателем Национального агентства по розыску и возвращению активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Янчук в 2014 году месяц работал помощником министра юстиции, с июня 2014 года по январь 2015 года - занимал должность заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции, а с января прошлого года по сегодняшнее время работал заместителем главы Минюста.

В июле конкурсная комиссия по избранию председателя Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объявила конкурс на должность главы Нацагентства.

Ранее Главред писал, что Зеленский уволил Грицака в запас, но разрешил ему носить форму.

Также напомним, Зеленский отстранил от должности губернаторов двух областей.