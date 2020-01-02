Пристайко отреагировал на отмену визита Помпео в Украину

Пристайко / УНИАН

В МИДе Украины отреагировали на отмену визита госсекретаря США Майка Помпео.

По информации министра иностранных дел Вадима Пристайко, Украина готова принять в ближайшем времени Помпео и надеется на скорейшее согласование новой даты визита.

При этом министр отметил, что с уважением принимает решение Помпео перенести свой визит в Украину.

"Я с уважением принимаю решение госсекретаря Помпео отложить свой визит в Украину после нападений на базу операции "Несокрушимая решительность" и посольство США в Багдаде", - написал он в Facebook в четверг, 2 января.

Также Пристайко уточнил, что Украина поддерживает своего стратегического партнера.

"Мы подтверждаем нашу готовность приветствовать господина Помпео в Украине и надеемся в ближайшее время согласовать новые даты визита", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Майк Помпео посетит Украину 3 января и встретится с президентом Владимиром Зеленским и двумя министрами - главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и главой Минобороны Андреем Загороднюком. Позже СМИ узнали, что госсекретарь США отменил поездку в Украину.