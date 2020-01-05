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В США назвали главную ошибку Киева в войне на Донбассе

5 января 2020, 09:33

Чтобы быть сильнее россиян, Украина должна быть единой, считает Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор
Уильям Тейлор / Фото УНИАН

Бывший временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор, который ранее высказал свое мнение относительно того, есть ли в Штатах так называемая усталость от Украины, оценил возможные ошибки, допущенные официальным Киевом, при сдерживании российской агрессии.

По словам Тейлора, для всех граждан Украины важно понимать, что люди, которые живут на Донбассе, - это тоже украинцы, и они снова будут частью Украины, когда россияне уйдут с оккупированных территорий.

"Мы предложили и поддержали процесс диалога между жителями оккупированного Донбасса и теми, кто живет в других регионах. Нет большой разницы между этими двумя категориями людей. Обе группы хотели бы, чтобы война закончилась в условиях Украины. Обе группы хотели бы, чтобы Донецк и Луганск снова объединились с Украиной, вернулись в Украину, как оно всегда было. И я знаю, что так всегда было",  - сказал американский дипломат в интервью ТСН.

Тейлор также отметил, что украинцы пришли к выводу, что Украина должна быть единой.

"А когда Украина единая, она будет сильнее россиян. Сильнее других проблем", - резюмировал Тейлор.

Напомним, экс-посол Уильям Тейлор рассказал об оружии, которое Украина получит от США в 2020 году.  По его словам, Киев получит противокорабельные ракеты, беспилотники и радиокоммуникационное оборудование. 

Ранее Уильям Тейлор заявлял, что на протяжении одного-двух лет Украина может договориться с РФ о выводе российских войск с Донбасса и передаче границы под контроль международных сил.

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