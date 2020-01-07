Новый посол Украины в США Ельченко приступил к работе

Владимир Ельченко - Фото un.org

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко, который ранее рассказал об огромном влиянии России в ООН, был представлен президенту США Дональду Трампу.

Церемония вручения верительных грамот новоназначенным послам прошла в Вашингтоне при участии главы Белого дома.

"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", - написал Ельченко в Twitter.

Presented my credentials from ⁦@ZelenskyyUa⁩ to ⁦@realDonaldTrump⁩ today. Honored to represent??in??which always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2 — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Вашингтоне бывшего постоянного представителя страны в ООН Владимира Ельченко. Позже в США отреагировали на назначение Ельченко.