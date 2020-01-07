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Новый посол Украины в США Ельченко приступил к работе

7 января 2020, 07:50

Владимиру Ельченко вручили верительную грамоту.

Владимир Ельченко
Владимир Ельченко - Фото un.org

Новоназначенный посол Украины в США Владимир Ельченко, который ранее рассказал об огромном влиянии России в ООН, был представлен президенту США Дональду Трампу.

Церемония вручения верительных грамот новоназначенным послам прошла в Вашингтоне при участии главы Белого дома. 

"Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран", - написал Ельченко в Twitter.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил послом Украины в Вашингтоне бывшего постоянного представителя страны в ООН Владимира Ельченко. Позже в США отреагировали на назначение Ельченко

США посол Дональд Трамп Владимир Ельченко новости США
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