"Откровенно боятся": стало известно об огромном влиянии России в ООН

Владимир Ельченко / УНИАН

Бывший постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, которого президент Владимир Зеленский 18 декабря назначил послом в США, заявил, что Россия имеет огромное влияние в Организации Объединенных Наций, и отметил, что половина работающих в ООН россиян – скрытые или открытые агенты ФСБ РФ.

Ельченко считает, что Россия создала в рамках ООН агентурную сеть и скрыто влияет на работу организации. При этом время от времени переодически агентов ФСБ "отлавливают" и отправляют домой.

По словам экс-постпреда, Россия имеет огромное влияние в ООН, прежде всего, как постоянный член Совета Безопасности.

"Кто-то ее уважает, а кто-то откровенно боится", - сказал Ельченко в интервью Укринформу.

Что касается 20-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией, то большинство из них "на 100 процентов зависят от нее - или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать". Ельченко перечислил эти страны: Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке, Бурунди, Судан - в Африке, Мьянма, Камбоджа - в Азии.

Напомним, 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Кислицы постоянным представителем Украины при ООН. Указ №916/2019 размещен на сайте главы государства. Ранее Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке. Взамен Владимир Ельченко стал Послом Украины в США. Позже в США отреагировали на назначение Ельченко.