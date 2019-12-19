Зеленский назначил нового представителя Украины в ООН

Сергей Кислица - Фото: facebook/Sergiy Kyslytsya

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Сергея Кислицы постоянным представителем Украины при ООН.

Указ №916/2019 размещен на сайте главы государства.

"Назначить Кислицу Сергея Олеговича Постоянным представителем Украины при Организации Объединенных Наций", - говорится в документе.

Скриншот / president.gov.ua

С марта 2014 года Сергей Кислица был заместителем министра иностранных дел Украины. Кроме того, Кислица - председатель Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности Постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ямайке. Взамен Владимир Ельченко стал Послом Украины в США.