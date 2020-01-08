НАБУ завело дело против Геруса по заявлению адвоката Ляшко - СМИ

Андрей Герус / Униан

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело против народного депутата (фракция Слуга народа) и главы энергетического комитета Рады Андрея Геруса

Соответствующая информация опубликована на канале UN - сливы и груши. Уголовное производство было открыто по части 1 статьи 364 Уголовного кодекса Украины - то бишь по факту возможных злоупотреблений. Также сообщается, что дело было открыто по заявлению адвоката Олега Ляшко

Напомним, ранее экс-нардеп и глава Радикальной партии Олег Ляшко устроил драку с Андреем Герусом в аэропорту Борисполь и порвал тому рубашку. 18 ноября Ляшко вручили подозрение о совершении преступления. Бориспольская местная прокуратура 3 января 2020 года поставила точку в расследовании данного скандального дела.



