"Между ними химия": Зеленский собрался с визитом к Трампу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский намерен снова встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. По словам посла Украины в США Владимира Ельченко, в Белом доме началась подготовка к встрече.

При этом дипломат заявил, что Украина делает все необходимое, чтобы обеспечить продуктивность встречи.

"О сроках речь не идет. У нас видение такое, что этот визит должен быть не ради просто галочки или какой-то часовой встречи в Белом доме. Он как минимум должен привести к подписанию каких-то важных документов. Ряд их сейчас готовится", – сообщил Ельченко в комментарии ТСН.

Кроме того, он отметил, что визит Зеленского в Вашингтон будет "насыщен не только переговорами с Трампом".

"Также в этом году у нас в планах открытие нового генерального консульства Украины в Техасе, в городе Хьюстон. Все это нам надо собрать в кучу и, возможно, удастся организовать визит именно таких трех составляющих", – объяснил посол.

По его мнению, отношения Трампа и Зеленского более чем просто дружеские.

"Он (Трамп, - ред.) имеет очень высокое мнение о президенте Зеленском. Он с ним уже и несколько раз говорил, и встречался один раз в Нью-Йорке. Чувствуется, что между ними есть какая-то химия. Это вдохновляет. Потому что от личных отношений между главами государств многое зависит. Главное для нас – это показать обратную реакцию, что мы не только благодарны Соединенным Штатам, но и готовы помогать, когда им нужно. Да, наши возможности несопоставимы, но есть немало вещей, где от нас также зависит много важных для США вопросов", – подчеркнул Ельченко.

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп вспомнил об "украинском вмешательстве" в американские выборы.