СМИ выяснили, о чем шла речь на заседании "слуг народа", которое проигнорировал Гончарук

Слуга народа / УНИАН

На заседании фракции Слуга народа в среду, 15 января, наиболее детально обсуждали изменения в регламент Рады.

Так, по информации источника РБК-Украина, было решено сделать рабочую группу по доработке законопроекта.

"Также был Коболев из "Нафтогаза" и Смелянский из "Укрпочты", отвечали на вопросы от нардепов о высоких зарплатах и премиях", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, 24 и 31 января не будут созываться внеочередные пленарные заседания. Назначать внеочередное заседание на следующей неделе не планируется вообще.

Читайте такжеВ Кабмине прокомментировали информацию об отставке Гончарука и скандальную видеозапись

"Это связано с тем, что изменения в Конституцию в нынешнем виде не будут отправлять в КС", - добавил собеседник агентства.

Ранее Главред писал, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук после обнародования спровоцировавшей скандал видеозаписи с оскорблениями в адрес президента Владимира Зеленского вечером 15 января не пришел на запланированное заседание фракции Слуга народа.

Как сообщалось, депутат от политической партии Слуга народа Александр Дубинский требует отправить в отставку премьер-министра Алексея Гончарука после озвученных им в присутствии своих подчиненных оскорблений в адрес президента Владимира Зеленского.