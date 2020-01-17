"Пытается себя защитить": Пристайко прокомментировал громкие заявления Парнаса

Вадим Пристайко / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал недавние заявления предпринимателя Льва Парнаса, которого связывают с личным юристом президента США Трампа Рудольфом Джулиани, относительно контактов Киева и Вашингтона.

В частности, Пристайко заявил, что не верит словам Парнаса. По его мнению, предприниматель пытается себя защитить.

"Честно говоря, я никогда не говорил с этим мужчиной (Парнасом, - Главред). И, опять же, я не верю ни одному его слову... Как я понимаю, этот человек сейчас пытается защитить себя", - сказал Пристайко в интервью американскому телеканалу CNN.

По его словам, ранее он никогда не встречался с Рудольфом Джулиани и его партнером Львом Парнасом. Киев и Вашингтон имеют надежные каналы коммуникации - как официальные, так и через советников, поэтому необходимости в посредничестве со стороны Парнаса и Джулиани у украинской стороны не было.

Пристайко отметил, что ситуацию с задержкой выделения помощи в конце прошлого года Украина не рассматривала, как попытку давления со стороны США. По его словам, Вашингтон как минимум два раза в год пересматривает военную помощь для разных стран, в том числе и для Украины. Глава МЗС Украины добавил, что для Киева очень важна поддержка обеих партий в США.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: названа дата суда над президентом СШАНапомним, ранее близкий соратник личного адвоката президента США Лев Парнас заявил, что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу в прошлом году, чтобы надавить на своего украинского коллегу Владимира Зеленского. По его словам, в августе 2019 на США обрушился ураган Дориан, а глава Белого дома использовал погодные условия как оправдание.

Кроме того, Парнас также признался, что в мае 2019 года президенту Украины Владимиру Зеленскому все же поставили ультиматум о том, что американская помощь будет прекращена, если не будет расследования против сына экс-виц-президента Джо Байдена. Причем речь шла не только о военной помощи, но и вообще о любой помощи Киеву.