Зеленский похвастался подарком из украинского Нью-Йорка, опубликовано фото

Владимир Зеленский получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка / УНИАН

Президент Владимир Зеленский поделился, что получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка - так называют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области.

Президент в своем канале в Telegram сообщил, что получил от детей пряник в форме Украины.

По его мнению, этот пряник является доказательство того, что местные дети знают - Украина неделимая.

"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая", - отметил глава государства.

Владимир Зеленский получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка / Скриншот с t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, в конце ноября 2019 года Владимир Зеленский посетил Эстонию, и эстонский президент Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед. На велосипеде была прикреплена табличка с надписью - "Президенту Украины Владимиру Зеленскому" - и изображениями флагов украинского и эстонского государств.