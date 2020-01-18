Зеленский похвастался подарком из украинского Нью-Йорка, опубликовано фото

Президент получил подарок от детей, которые живут в прифронтовом поселке на Донбассе.
Президент Владимир Зеленский поделился, что получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка - так называют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области.
Президент в своем канале в Telegram сообщил, что получил от детей пряник в форме Украины.
По его мнению, этот пряник является доказательство того, что местные дети знают - Украина неделимая.
"Получил подарок от детей из украинского Нью-Йорка. Так до сих пор именуют прифронтовой поселок Новгородское Донецкой области. Этот пряник в форме Украины - доказательство того, что местные дети знают: наша страна целостная, неделимая и единая", - отметил глава государства.
Напомним, в конце ноября 2019 года Владимир Зеленский посетил Эстонию, и эстонский президент Керсти Кальюлайд подарила ему электровелосипед. На велосипеде была прикреплена табличка с надписью - "Президенту Украины Владимиру Зеленскому" - и изображениями флагов украинского и эстонского государств.
Агрессия России на Донбассе
В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.
В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.