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"Тема надоела": Пристайко попросил США не втягивать Украину в свои разборки

20 января 2020, 14:09

Глава МИД обратился к США с просьбой не втягивать Украину во внутриполитическую борьбу.

Пристайко
Пристайко призвал США не втягивать Украину в свои разборки / УНИАН

США должны прекратить втягивать Украину во внутреннеполитические события своей страны, заявил глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, который ранее прокомментировал громкие заявления Парнаса.

"Что касается импичмента, эта тема уже настолько надоела, что мы в очередной раз обращаемся к американской стороне: пожалуйста, не втягивайте нас во внутреннеполитические события. Наша тактика и стратегия базируется на том, что для нас поддержка со стороны парламента и Конгресса США - залог устойчивости наших отношений с США. Мы не участвовали во внутриполитической борьбе. Также надеемся, что и в нашей внутреннеполитической борьбе другие стороны не участвуют", - заявил Пристайко в понедельник, 20 января, в ходе брифинга.

Как известно, 21 января начнется рассмотрение дела об импичменте президента США Дональда Трампа по сути. 

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал украинский скандал, который разгорелся в США после его телефонного разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом и повлек процедуру импичмента американского лидера.

В частности, Зеленский отметил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с Трампом.

"Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - сказал Зеленский в интервью The Times of Israel.

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