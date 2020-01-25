"Путь в никуда": Гончарук и Бойко "сцепились" в прямом эфире

Алексей Гончарук / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук поскандалил с основателем политической партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрием Бойко. Причиной перепалки стало экономическое развитие Украины.

Отмечается, что политики были гостями программы Свобода слова Савика Шустера, которая вышла в эфир в пятницу, 24 января.

"Именно с новым президентом я связываю рост уровня доверия. Мы побили несколько рекордов. Украина на этой неделе рекордно выгодно для себя разместила евробонды. Это четкий маркер уровня доверия к стране. К нам зашли инвесторы из Грузии, Катара... Скажите, можно ли это сделать за неделю? Можно, если привести новых людей, которые абсолютно точно не воруют", – сообщил украинские премьер.

При этом Бойко заявил, что Гончарук ничего не понимает, поэтому он счастливый человек.

"Вы знаете, я уже не первый раз слышу ваше выступление. Знаете, я думаю, вы абсолютно счастливый человек. Ваше счастье в том, что вы не понимаете, насколько тяжелая экономическая ситуация в стране. И куда вы ее ведете. За последние три месяца упало промышленное производство. Это путь в никуда. Вы не понимаете, как развивать экономику. Нельзя просто сдавать в аренду и продавать", – жестко высказался представитель ОПЗЖ.

В свою очередь, глава Кабмина указал на огрехи управления страной предшественников и напомнил об огромных долгах.

"Я абсолютно счастливый человек. Но потому, что в моей стране к власти пришли новые люди, которые не воруют. За 30 лет управления страной вашими коллегами, уважаемый, мы одалживали намного больше. А мы сейчас каждую третью гривну должны отдавать на долги", - подчеркнул Гончарук.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство получит возможность каждый день экономить для госбюджета около 2 миллионов гривен.