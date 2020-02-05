  1. Главная
  3. Политика

Будет еще хуже: украинцев предупредили о наглых действиях Путина в Крыму

5 февраля 2020, 23:34

Журналист предупредили об агрессивных планах Путина на Крымском полуострове.

Крымский мост вскоре развалится, убежден эксперт
Россия и дальше будет давать на Украину / из соцсетей

Россия не намерена останавливаться на аннексии Крыма и оккупации Донбасса. В 2020 году она продолжит блокировать судоходство через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

Такое громкое заявление сделала мониторинговая группа редакции BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований", пишет Крым.Реалии.

"После захвата Крыма в руках у России находится "ключ от Керченского пролива", и нет ни одной причины для того, чтобы она прекратила им манипулировать", – заявил руководитель группы Андрей Клименко.

По его информации, в последний раз РФ использовала это "ключ" когда сообщила о прекращении движения через керченский пролив из-за "технологических работ". На великое удивление, то работы "неожиданно" совпали с поездкой президента РФ Владимира Путина по Керченскому мосту во время его открытия.

Журналисты также прогнозируют, что в нынешнем году Россия будет только еще больше усиливать военной присутствие у берегов Крымского полуострова. В этом слычае блокирование свободного судноходства может быть связано с переброской военной техники и современного вооружения в Крым и секретности во время таких транспортировок.

Читайте такжеВоенный эксперт предупредил, когда Россия может пойти на серьезную агрессию

Ранее Главред писал, что в России отрицают все обвинения в препятствовании судноходства в Керченском проливе. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

"Это позиции, которые строятся на том, чтобы находить максимальное количество поводов для предъявления претензий, продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России", — подчеркнул он.

Также напомним, Путин анонсировал запуск полноценного движения грузовых поездов по Крымскому мосту - с Кубани в аннексированный полуостров Крым с 1 июля 2020-го. По словам главы России, во второй половину 2020-го железнодорожные поезда с грузами будут курсировать в регулярном режиме через Крымский мост.

новости России аннексия Крыма новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Будет еще хуже: украинцев предупредили о наглых действиях Путина в Крыму». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

00:56
Ученые установили, какие именно женщины фанатеют от секса
00:19
6 февраля – какой сегодня праздник: с Днем бармена и Днем Оксаны Видео
00:04
Журналист 1+1 Куксин рассказал о требованиях СБУ при обыске Видео
00:01
Game over: Сенат США принял решение по обеим статьям импичмента Трампа
05 февраля, среда
23:34
Будет еще хуже: украинцев предупредили о наглых действиях Путина в Крыму
23:17
Ткаченко назвал обыски на 1+1 давлением на свободу слова
23:06
Ученые объяснили, грозит ли миру пандемия коронавируса
22:53
"Бьют по голове": Арьев агрессивно пригрозил Зеленскому
22:45
Мир Наизнанку 11 сезон 2 выпуск смотреть онлайн 05-02-2020 Видео
22:36
Россия беспощадно использует Украину для испытательных кибератак - Forbes
22:07
Жуткое ДТП под Харьковом унесло жизни пятерых человек
22:04
Спираль: дата выхода и трейлер перезапуска Пилы Видео
21:55
Найгірша подруга 5 и 6 серия смотреть онлайн 05-02-2020 Видео
21:48
ВОЗ бьет тревогу: для борьбы с коронавирусом нужна баснословная сумма
21:36
ЧП с самолетом в Стамбуле: количество пострадавших возросло Видео
21:20
Выходка в ресторане: Кива спрятал детей за границей набросился на Рябошапку
20:47
Усик с юмором ответил назвавшему его обезьяной ветерану АТО
20:45
Запретили телефоны: Арахамия пожаловался на неудобства после скандала с прослушкой
20:34
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: губительный гнев, злобный трезвон и горечь Видео
20:10
Украинцы на зараженном лайнере в Японии: срочное заявление МИД
20:06
"Со свежей пластикой": депутат в Раде обсуждал внешность Тимошенко Видео
20:03
"Такое оскорбление": эксперт прокомментировал новость про отстранение РФ от ЧМ-2022 по футболу
19:42
Дмитрий Тарасов стал отцом второй раз - Анастасия Костенко родила
19:32
Украина получила современную тест-систему для диагностики смертельного коронавируса
19:15
Александр Положинский покидает Тартак Видео
19:10
Мода 2020 – в моде платья-пальто, рукава фонарики и платья с рюшами фото Фото
19:09
Не работают реестры: в Украине заблокировали все сделки с землей
19:00
Самолет с пассажирами хрюкнулся в Турции и развалился – фото и видео ЧП Видео
18:47
Регистрация на ЗНО 2020 – когда стартует и про что нельзя забыть Видео
18:19
СБУ нагрянула с обысками на телеканал 1+1
18:07
Эпидемия гриппа в Украине: дети оказались под угрозой
17:55
Пытался присвоить 2,5 млн "Укроборонпрома": Фильчаков заявил о подозрении директору ООО
17:31
Американский дирижер приехал в Крым и сделал заявление
17:27
Коронавирус почти в Украине: минимум 20 украинцев оказались в ловушке Видео
17:20
Названо главное отличие Зеленского от Путина и Лукашенко
17:05
Вакарчук рассказал, какие у него отношения с сексом и наркотиками Видео
17:03
Прослушка Гончарука: Рябошапка раскрыл детали расследования Видео
16:46
The Complex - дата выхода и трейлер интерактивного фильма Комплекс 2020 Видео
16:35
Мощная лавина в Турции убила 23 спасателей - видео Видео
16:26
Участница Танцев со звездами обнажила сочные ягодицы
16:13
Беларуси грозит крымский сценарий - журналист
16:12
Lindemann Platz Eins - новый клип появился онлайн Видео
16:12
"Очень вовремя всрались": Яндекс не работает 2020 – что случилось Видео
15:59
У Зеленского заявили, что Украина не готова к возвращению Крыма
15:36
"Мразь и х*йло": Житель России оскорбил Путина и поплатился за это
15:23
Под Киевом сгорело авто депутата: названа возможная причина Фото
14:58
"Взрывная кровавая ссора": на Виннитчине в авто рванула граната Фото Видео
14:57
Уханьский вирус в Харькове: в больницу загремели студенты из Китая
14:50
У Києві пройде Change Management Forum Ukraine 2020 актуально
14:36
Не Киану Ривзом единым: в учебник по географии влепили карту из Skyrim
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять