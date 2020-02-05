Будет еще хуже: украинцев предупредили о наглых действиях Путина в Крыму

Россия и дальше будет давать на Украину / из соцсетей

Россия не намерена останавливаться на аннексии Крыма и оккупации Донбасса. В 2020 году она продолжит блокировать судоходство через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

Такое громкое заявление сделала мониторинговая группа редакции BlackSeaNews и "Института Черноморских стратегических исследований", пишет Крым.Реалии.

"После захвата Крыма в руках у России находится "ключ от Керченского пролива", и нет ни одной причины для того, чтобы она прекратила им манипулировать", – заявил руководитель группы Андрей Клименко.

По его информации, в последний раз РФ использовала это "ключ" когда сообщила о прекращении движения через керченский пролив из-за "технологических работ". На великое удивление, то работы "неожиданно" совпали с поездкой президента РФ Владимира Путина по Керченскому мосту во время его открытия.

Журналисты также прогнозируют, что в нынешнем году Россия будет только еще больше усиливать военной присутствие у берегов Крымского полуострова. В этом слычае блокирование свободного судноходства может быть связано с переброской военной техники и современного вооружения в Крым и секретности во время таких транспортировок.

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Ранее Главред писал, что в России отрицают все обвинения в препятствовании судноходства в Керченском проливе. Такое заявление сделал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

"Это позиции, которые строятся на том, чтобы находить максимальное количество поводов для предъявления претензий, продолжать будоражить международное общественное мнение в свою пользу и, соответственно, настраивать его против России", — подчеркнул он.

Также напомним, Путин анонсировал запуск полноценного движения грузовых поездов по Крымскому мосту - с Кубани в аннексированный полуостров Крым с 1 июля 2020-го. По словам главы России, во второй половину 2020-го железнодорожные поезда с грузами будут курсировать в регулярном режиме через Крымский мост.