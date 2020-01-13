Азовский кризис стал "тренировкой": эксперт предупредил об угрозе атаки России с моря

Россия может высадить свой десант на украинском побережье / Фото blackseanews.net

Руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко дал прогноз относительно перспектив российской агрессии на море в 2020 году. По его словам, РФ может начать активные военные операции на украинском побережье Черного и Азовского морей, а также реки Дунай. Не исключено, что Россия высадит свой десант в этих местах.

Самым опасным, по словам эксперта, станет период после празднования страной-агрессором 75-летия победы во Второй мировой войне. Клименко считает, что Россия будет продолжать блокировать движение украинских кораблей под разными предлогами в Керченском проливе.

"Наш главный прогноз все же касается не Азовского моря, с которым почти все понятно, а ситуации со свободой судоходства в Черном море. Мы почти уверены в том, что Азовский кризис – это была "тренировка". В 2020 году дальнейших действий РФ по созданию препятствий судоходству в украинские порты нужно ожидать не только в Азовском, но и в Черном море", – написал эксперт в статье для Black Sea News.

По его словам, страна-агрессор будет действовать по уже обкатанному "азовскому сценарию". Украинские суда, идущие в или из портов Черноморска, Одессы, Николаева и Херсона, будут задерживаться для осмотра. Клименко предположил, что при этом ФСБ сможет с легкостью доложить, что на одном из судов, к примеру, находится диверсионная группа.

Кроме того, чтобы препятствовать судоходству в 2020 году Россия будет практиковать "закрытие" западных районов моря для проведения настоящих или фейковых учений РФ с боевыми стрельбами.

Захват моряков в Керченском проливе 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу", а также катерам "Бердянск" и "Никополь", а при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям. РФ захватила в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет), все пленные были арестованы, после чего их доставили в московских СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина". Все 24 захваченных украинских моряка заявили следствию, что они — военнопленные. 25 мая морской трибунал вынес вердикт: Россия должна срочно освободить 24 украинских моряков. Обе стороны должны воздержаться от любых шагов, которые могут вести к эскалации. Обе стороны должны представить Трибуналу отчет об исполнении решения не позднее 25 июня 2019 года, при необходимости президент Трибунала вправе требовать дополнительной информации об исполнении. В ответ на вердикт трибунала в МИД РФ заявили, что Международный трибунал ООН по морскому праву не имел права рассматривать дело Украины против РФ относительно 24 украинских моряков, задержанных россиянами в Керченском проливе. В США и Германии уже оценили решение суда ООН. Россию призвали выполнить решение суда и немедленно освободить захваченных моряков. 7 сентября 2019 адвокат Николай Полозов сообщил, что в Российской Федерации моряков-украинцев, взятых в плен в Керченском проливе, отпустили под поручительство украинской чиновницы.

Напомним, ранее бывший подполковник КГБ Владимир Попов объяснил причину агрессивной политики России. По его словам, всему виной имперский менталитет, а также имперские амбиции руководителей РФ.