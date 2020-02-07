"Из депутатов делали идиотов": Кучеренко объяснил, почему назвал "слуг народа" клоунами

В четверг в Раде поведение нардепов было клоунским, считает Алексей Кучеренко / Скриншот

Нардеп от Батькивщины Алексей Кучеренко считает, что команда президента Владимира Зеленского - партия Слуга народа, зашла в Верховную Раду 9 созыва на хайпе - они на протяжении десяти последних лет на сцене из депутатов делали клоунов, идиотов, и поэтому их очень обидело слово "клоуны".

Кучеренко в комментарии Pavlovsky News сказал, что вчера - в четверг, 6 февраля, поведение народных избранников было клоунским.

Также политик пожаловался, что ему в Раде разбили очки.

"…команда Зеленского, во главе с господином Зеленским, который пришел на самый высший пост... из шоу-бизнеса, они десть последних лет на каждой своей репризе на сцене, они со всех депутатов делали клоунов, идиотов, ну, мы же припоминаем, на какой волне, это хайп сегодня называется, они зашли", - заявил собеседник.

По словам нардепа, "поэтому их очень обидело то, что клоуны…". "Подождите, когда я иду пообщаться с первым заместителем (главы - Ред.) Верховной Рады (Руслан Стефанчук - Ред.) - стоят по дороге четыре депутат. Они меня минуту не пускали и говорили "вам туда нельзя", - добавил политик.

Народный избранник подчеркнул, что они разбили его очки. "И я хотел поговорить с главой Верховной Рады (Дмитрий Разумков - Ред.), а в это время какой-то человек ко мне подпрыгивает и что-то… начинает тискать. Ну, извините, я считаю, что это иногда клоунское поведение…", - сказал он.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада рассматривала поправки к закону о рынке земли. Во время заседания была заблокирована трибуна, а также произошла словесная перепалка между нардепом из Слуги народа Максимом Ткаченко и Алексеем Кучеренко.

Кучеренко назвал депутатов из Слуги народа "клоунами малолетними", а Ткаченко обматерил его. Позже Кучеренко сказал, что считает поведение Ткаченко хулиганством и подал заявление в полицию.