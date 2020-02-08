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Выборы в ОРДЛО должны состояться по украинскому законодательству - Разумков

8 февраля 2020, 07:31

Глава Верховной Рады особо отметил, что путь для проведения выборов на всей территории Украины открыт.

Зеленский, Разумков
Разумков заявил, что выборы в ОРДЛО должны пройти по украинскому закону / Reuters

Для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбасса есть все законодательные акты в соответствии с Минскими договоренностями, заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, который ранее рассказал о новом законе об особом статусе Донбасса.

"Выборы должны состояться по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон", - почеркнул Разумков в эфире Newsone.

При этом спикер уточнил, что в Минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано только то, что выборы должны состояться по украинскому законодательству.

"На сегодня нормативная база, которая может обеспечить проведение выборов, принята", - добавил он.

Подводя итоги, Разумков особо отметил, что путь для проведения выборов на всей территории Украины открыт.

Отметим, в Сети считают, что пока нет условий для проведения выбором в ОРДЛО.

"Подивимось як вони будуть на даунбасі розвішувати виборчі листівки своєї партії, хоча спочатку подивимось як вони повісять там Державний прапор України," - пишет Виктория Филоненко.

"Ніт немає законів. Там знаходяться війська РФ та бойовики, яких підтримує Росія. Спочатку хай ху*ло виведе своїх ї*ланів та техніку. Там 400 км відкритого кордону. Про які вибори може йти мова?", - считает пользователь Сети.

"А також треба щоб на територію ОРДіЛО, зайшли миротворчі сили ООН!", - убежден другой пользователь Сети.

Читайте такжеУ Зеленского назвали вероятную дату проведения выборов в ОРДЛОНапомним, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал условие проведения местных выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в октябре нынешнего года.

"Пока позиции нет. Ну, точно не может быть. Если брать в действующем состоянии, и просто в действующем состоянии проводить выборы в ОРДЛО - не будет такой позиции у нашей фракции, это невозможно. Если будут существенные изменения... Как я эти изменения вижу? Например, полное прекращение огня, отвод российских войск до начальной границе, до Ростова. Если будет полностью подконтрольная ситуация украинской власти. Тогда можно начинать общаться об этом, а не проводить выборы. То есть сейчас рано об этом говорить", - сказал Арахамия.

Минские соглашения выборы в ОРДЛО Дмитрий Разумков новости Украины
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