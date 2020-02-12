"Серые непонятные схемы": Гончарук осадил протестующих дальнобойщиков

Алексей Гончарук / Фото kmu.gov.ua

Глава Кабинета министров Алексей Гончарук отреагировал на протесты дальнобойщиков. По его словам, правительство не откажется от электронной системы выдачи разрешений на международные автоперевозки.

"Мы ввели электронную систему выдачи разрешений… Если кто-то рассчитывает, что удастся вернуть серые непонятные схемы распределения, то сразу могу предупредить, что мы не пойдем на компромиссы и уступки и не допустим отката к старым схемам. У всех равный доступ, это позиция, на которой мы будем стоять", - заявил Гончарук во время брифинга в среду, 12 февраля.

При этом он указал, что на новую систему выдачи разрешения перешли для предотвращения коррупции, а документ можно получить в течение пяти дней.

"Если ты маленький перевозчик, но организовал нормальную работу, не нужно идти на поклон к какой-то ассоциации. Просто получи разрешение с помощью электронного инструмента", - подытожил политик.

Как ранее сообщал Главред, на въезде в Киев и в правительственном квартале в центре столицы проходит акция протеста.