Гончарук засветился на компрометирующих видео

Как Алексей Гончарук митинговал под АП – всплыло видео / УНИАН

Нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук по молодости активно бегал по митингам. И заодно снимался в массовке на ТВ-шоу.

На одном из видео Гончарук представился участником акции протеста обманутых инвесторов новостроек. Он митинговал против тогдашнего президента Виктора Януковича, игнорировавшего жертв недобросовестных застройщиков, и скандировал "Верните наше жилье!".

На втором видео Гончарук в студии передачи Про життя на телеканале Интер посидел статистом во время обсуждения неоправданного экстрима и его приверженцах, особенно в Киеве.

Читайте также"Ох*ели, конченые уе*ки": охрана Гончарука устроила потасовку с журналистомСоответствующие записи на YouTube обнаружила Страна. Оба ролика датируются 2012 годом. Гончаруку на тот момент было 27 лет.

Когда журналисты попытались взять у Гонарука комментарий по поводу этих видео, тот в буквальном смысле сбежал от ответа. Единственные его слова по этому поводу: "До свидания!".

Гончарук мелькает на видео в том числе на 35:33 минуте

Ранее Гончарук осадил протестующих дальнобойщиков. Он заявил, что правительство не откажется от электронной системы выдачи разрешений.