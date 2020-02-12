"Надеемся на партнерство": в США сделали важное заявление об отставке Богдана

В США прокомментировали кадровые изменения в Офисе президента Украины / president.gov.ua

11 февраля глава Офиса президента Андрей Богдан ушел в отставку. Сответствующий указ президента Украины №46 / 2020 был опубликован на официальном сайте главы государства. Его место занял Андрей Ермак.

В посольстве США в Украине прокомментировали это важное кадровое изменение, а также рассказали, намерены ли сотрудничать с назначенным вместо него главой ОПУ Андреем Ермаком.

"Мы благодарим Андрея Богдана за партнерство и ценим его усилия по поддержке исторического развития реформ в Украине в последнее время. Мы надеемся на продолжение нашего крепкого партнерства во внедрении реформ с Андреем Ермаком", - говорится в сообщении посольства США в Twitter в среду, 12 февраля.

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Ранее стало известно, что по поводу отставки Богдан разговаривал с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля. Кроме того, глава Офиса также обсуждал отставку со своими заместителями. О причинах намерения Богдана уйти из Офиса президента источники не сообщают.

Напомним, что в ноябре 2019 года появилась информация о том, что Богдан подрался с главой Службы безопасности Иваном Бакановым. При этом якобы "Богдану выбили зуб". Говорили, что конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.

Также напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак уже успел сделать важное кадровое назначение. Пресс-секретарем Ермака стала бывшая шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector Дарья Заривная. Об этом девушка сообщила в Twitter.

"Кто пресс-секретарь главы Офиса президента Украины, это я. Год начинается интересно, что я могу сказать", - написала Заривная.