Социологи узнали, сколько украинцев готовы поддержать Зеленского на выборах

Владимира Зеленского на новых выборах готовы поддержать более 38% украинцев, а Петра Порошенко – 9,6%, выяснили социологи / Коллаж УНИАН

Центр социальных и маркетинговых исследований – Socis – в феврале провел исследование и выяснил, что если бы в Украине выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство из опрошенных проголосовали бы за действующего главу государства – лидера партии Слуга народа Владимира Зеленского.

За Зеленского на президентских выборах отдали бы свой голос более 38% опрошенных, его ближайший соперник – экс-президент, нардеп и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, свидетельствуют результаты исследования Socis.

Социологи выяснили, что за действующего президента готовы проголосовать 38,4% респондентов, а за Порошенко – 9,6%.

Согласно исследованию, на третьем месте расположился лидер партии Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко (9,3%), четвертое место заняла лидер Батькивщины Юлия Тимошенко (7,5%), а на пятом месте оказался лидер партии Сила и честь Игорь Смешко (3,9%).

/ Скриншот с socis.kiev.ua

Socis проводил опрос с 1 по 10 февраля в формате интервью "face-to-face". В исследовании приняли участие 2 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Напомним, выборы президента Украины проходили весной 2019 года в два тура. Центральная избирательная комиссия огласила результаты избирательной гонки 23 апреля – во втором туре избирательной гонки Владимир Зеленский получил 73,22% голосов украинцев, а его оппонент Петр Порошенко – 24,45%.