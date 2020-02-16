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"Вопиюще не выполняется": в РФ поставили условия для проведения "нормандского саммита"

16 февраля 2020, 18:54

Москва обвинила Киев в неготовности к "нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

Нормандский формат
Встреча лидеров стран "нормандского формата" в Париже / Reuters

Россия продолжает настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей в рамках "нормандского формата", заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", — пояснил он позицию Москвы по поводу перспектив проведения нового саммита лидеров стран "нормандской четверки".

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации Минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

"Это обязательство вопиющим образом не выполняется, хотя оно является одним из основных условий минского пакета", — цитирует российского дипломата РБК.

Читайте такжеПереговоры с Путиным: Зеленский ответил на "зраду"В то же время он считает, что решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в "нормандском формате"] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в [украинское] законодательство и некоторых других вещей", — перечислил Грушко.

Он резюмировал, что главным условием для проведение нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей — как на треке безопасности, так и на политическом треке".

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Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского 14 февраля сообщили о новом телефонном разговоре между главой нашей страны и Владимиром Путиным.

В ОП уточнили, что президенты, в частности, обсудили порядок выполнения договоренностей, достигнутых 9 декабря 2019-го во время саммита нормандской четверки (Украина, РФ, Франция, Германия) в Париже.

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