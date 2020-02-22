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"Условия нет": Милованов развенчал главный миф о рынке земли

22 февраля 2020, 16:33

Тимофей Милованов заверил, что МВФ не требует продавать украинскую землю.

Тимофей Милованов
Тимофей Милованов / РБК Украина

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов развенчал мифы о транше от Международного валютного фонда. По его словам, новый кредит не имеет никакого отношения к запуску рынка земли.

"Этого, как условия получения программы, нет. Есть определенные законопроекты, которые связаны с рынком земли. Здесь важно знать, что главное желание Фонда - сделать так, чтобы для малого и среднего бизнеса были или равные условия, или лучше условия. Но предварительного условия по рынку земли нет в тех договоренностях с МВФ", - заявил Милованов в эфире одного из украинских телеканалов.

При этом он заверил, что новая программа сотрудничества даст положительный результат, потому что привлечет инвесторов.

"Я думаю, что там сумма недостаточно большая, даже по сравнению с теми 50 миллиардами, которые нам нужны, резервы Национального банка высоки сегодня. Это же не 5 или 10 миллиардов, как бывает, сейчас у нас 25-26 миллиардов долларов резерв Национального банка. Поэтому сама сумма для нас не является критичной с экономической точки зрения... Что важно в МВФ - то, что они сертифицируют для инвесторов, что экономическая политика правительства правильная", - объяснил министр.

Как ранее сообщал Главред, постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что для того, чтобы украинской экономике достичь нынешнего уровня развития польской экономики, ей нужно до 2020-го расти в среднем на 6% каждый год.

МВФ рынок земли Тимофей Милованов новости Украины
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