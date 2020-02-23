УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцах

23 февраля 2020, 21:47

Лидер партии Голос написал стих с критикой жизни украинцев.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук написал стих об Украине / УНИАН

Лидер партии Голос, нардеп и лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук написал стих об украинцах.

Стихотворение он обнародовал на YouTube-канале партии Вакарчука.

В стихе он жестко высказался о гражданах Украины и предрек то, что судьба украинского народа обречена. 

Также лидер группы "Океан Ельзи" сравнил сегодняшний день страны с "трагедией Софокла".

Полный текст стихотворения Вакарчука:

"Одного дня прокинеться народ –

А голова болить, і в душах пересохло.

І вивітриться хміль бананових пригод,

І прийде післясмак трагедії Софокла.

І гостре відчуття невпинної туги

Залить теплом життя, за щастям теплих грілок,

І містечковий страх затопить береги

Від того, що настав підступний понеділок.

Від того, що ніхто насправді не поміг.

Від того, що нема лайно куди прибрати.

Настане тихий сум від зношених доріг

Від того, що нема на душу взяти.

А де його візьмеш? Вже випили усе за здравіє чужих,

За тих, хто прагне жити.

Одна лиш радість є – коли вже всіх знесе

За власний упокій не треба буде пити".

Ранее Главред писал, что  Вакарчук в деталях рассказал о том, какую роль играют секс и наркотики в его повседневной жизни.

"На счет наркотиков я могу вам точно сказать, что любые тяжелые наркотики прошли мимо меня по двум причинам. Во-первых, я очень хорошо изучил историю предшественников, и я помню фразу Кита Ричардса, моего авторитета, который сидел на всем, на чем можно. Так вот, он сказал: "Вы знаете, никогда не пробуйте то, что пробовал я. Во-первых, не факт, что вам хватит здоровья". А во-вторых, я знаю точно, что и без этого я создал бы все эти вещи", - рассказал он.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук в деталях рассказал тяжелой и ответственной задачей, которая стоит перед Украиной и об ее самых опасных врагах.

Святослав Вакарчук новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцах». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

22:17
На*уй с Крыма: в Стамбуле состоялась массовая акция протеста
21:47
"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцах Видео
21:42
На Москву: Укрзализныця назвала самые прибыльные рейсы за год
21:11
"Ругался матом": в Новых Санжарах протестовал военный преступник
20:39
Осиротели трое детей: под Кировоградом погиб известный волонтер
20:30
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 6 выпуск 23-02-2020: слепые прослушивания Видео
20:14
Что написано пером: Йованович издаст книгу воспоминаний об Украине
19:50
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: тирания, грызня и мощная защита Видео
19:45
Трамп захотел видеть мир между Россией и Украиной
19:20
Коронавирус в Украине: в МОЗ сделали важное заявление
19:08
"Хоронят молодых": alyona alyona посвятила трек погибшему 15-летнему активисту, текст песни Видео
18:36
В Дании умер создатель легендарного Lego-человечка
18:15
На Чичерину за дружбу с "ДНР" повесили орден
17:36
Карпаты засыпало снегом: высота покрова зашкаливает
17:30
Продление срока обсервации для эвакуированных из Китая: в МОЗ назвали условия
17:30
Люцифер 5 сезон: дата выхода, актеры, сюжет
17:00
Весенний маникюр 2020 – желтый маникюр с хищным принтом и матовые ногти: фото Фото
16:52
Люди в защитных костюмах: появилось видео доставки еды в Новые Санжары Видео
16:35
Скандал в телеэфире: Интер 23 февраля показал советские фильмы несмотря на запрет Нацсовета
16:16
"Началась паника": украинцы рассказали об итальянском "кошмаре"
16:05
Модная обувь 2020 весна – в моде туфли Мэри Джейн и желтая обувь: фото Фото
15:36
Директор предприятия Укроборонпрома погорел на крупной взятке
15:30
Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия: промо смотреть онлайн Видео
15:15
"Я бы сам отх*ярил": в Киеве устроили массовую драку c полицейскими Видео
14:42
"Аваков - черт": под ОП произошли стычки на акции за отставку главы МВД Видео
14:40
Кабмин подготовил неприятный сюрприз украинским аграриям
14:17
"С*ка подснежники в феврале": NASA шокировало фотографиями тающей Антарктиды
14:00
В Японии умер еще один пассажир Diamond Princess: что известно
13:45
Движение на "синей" линии метро остановили: в Киеве человек упал на рельсы
13:31
"Пошли на х*й!": Кива поздравил с 23 февраля
13:29
Министр Скалецкая рассказала всю подноготную о жизни в Новых Санжарах Видео
13:10
Посёрбал и больничный оформил: назван самый опасный молочный продукт
12:54
Бунт и ненависть на Буковине: вернувшейся из Китая семье устроили травлю Видео
12:51
В Кремле рассказали о новом "дерзком" увлечении Путина
12:22
Обсервация в Новых Санжарах: иностранке понадобилась помощь медиков
11:47
В Украину вернут "коронавирусный" вагон: что известно Видео
11:45
На границе Украины завернули еще двоих российских пропагандистов
11:34
Действия профнепригодной Скалецкой - прямая вина Зеленского мнение
11:08
Ледяной дождь и адский шторм: Украину накроют шквалы и метели
11:02
Выбежал весь в крови: в Запорожье жестоко зарезали наркобарона
10:45
"Мертвые" ячейки: в Слуге народа объяснили, почему не нанимают уборщиц
10:41
Без контакта: ученые подтвердили еще один способ передачи убийственного коронавируса
10:37
Украине не спастись от коронавируса мнение
10:26
"Средневековые варвары": жители Новых Санжар ответили на обвинения Видео
09:52
"С*ки, на передовую их": в Запорожье разгорелся скандал из-за "шабаша престарелых пилоток"
09:50
Как чувствует себя доллар: аналитики дали прогноз курса на неделю
09:01
Скандальный мюнхенский план для Украины: автор "12 шагов" объяснил, что это было Видео
08:58
В Китае выявили опасное свойство китайского коронавируса Видео
08:51
Зеленскому пора избавляться от Гончарука и Ко мнение
08:17
Прожорливый китайский вирус: заболело шокирующее количество человек
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять