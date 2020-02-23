"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написал резкий стих об украинцах

Святослав Вакарчук написал стих об Украине / УНИАН

Лидер партии Голос, нардеп и лидер Океана Эльзы Святослав Вакарчук написал стих об украинцах.

Стихотворение он обнародовал на YouTube-канале партии Вакарчука.

В стихе он жестко высказался о гражданах Украины и предрек то, что судьба украинского народа обречена.

Также лидер группы "Океан Ельзи" сравнил сегодняшний день страны с "трагедией Софокла".

Полный текст стихотворения Вакарчука:

"Одного дня прокинеться народ –

А голова болить, і в душах пересохло.

І вивітриться хміль бананових пригод,

І прийде післясмак трагедії Софокла.

І гостре відчуття невпинної туги

Залить теплом життя, за щастям теплих грілок,

І містечковий страх затопить береги

Від того, що настав підступний понеділок.

Від того, що ніхто насправді не поміг.

Від того, що нема лайно куди прибрати.

Настане тихий сум від зношених доріг

Від того, що нема на душу взяти.

А де його візьмеш? Вже випили усе за здравіє чужих,

За тих, хто прагне жити.

Одна лиш радість є – коли вже всіх знесе

За власний упокій не треба буде пити".

Ранее Главред писал, что Вакарчук в деталях рассказал о том, какую роль играют секс и наркотики в его повседневной жизни.

"На счет наркотиков я могу вам точно сказать, что любые тяжелые наркотики прошли мимо меня по двум причинам. Во-первых, я очень хорошо изучил историю предшественников, и я помню фразу Кита Ричардса, моего авторитета, который сидел на всем, на чем можно. Так вот, он сказал: "Вы знаете, никогда не пробуйте то, что пробовал я. Во-первых, не факт, что вам хватит здоровья". А во-вторых, я знаю точно, что и без этого я создал бы все эти вещи", - рассказал он.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук в деталях рассказал тяжелой и ответственной задачей, которая стоит перед Украиной и об ее самых опасных врагах.