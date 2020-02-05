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Вакарчук рассказал, какие у него отношения с сексом и наркотиками

5 февраля 2020, 17:05

Святослав Вакарчук не стал держать в тайн информацию о том, какие у него наличествуют связи с сексом и наротиками.

Вакарчук
Святослав Вакарчук / УНИАН

Известный украинский рок-музыкант и политик Святослав Вакарчук в деталях рассказал о том, какую роль играют секс и наркотики в его повседневной жизни.

"На счет наркотиков я могу вам точно сказать, что любые тяжелые наркотики прошли мимо меня по двум причинам. Во-первых, я очень хорошо изучил историю предшественников, и я помню фразу Кита Ричардса, моего авторитета, который сидел на всем, на чем можно. Так вот, он сказал: "Вы знаете, никогда не пробуйте то, что пробовал я. Во-первых, не факт, что вам хватит здоровья". А во-вторых, я знаю точно, что и без этого я создал бы все эти вещи", - рассказал.

Кроме того, Вакарчук рассказал о том, что музыка для него и есть секс, а также категорически опроверг слухи о том, что он за свою многолетнюю сценическую карьеру неоднократно выходил на сцену без употребления стимуляторов.

"Ни разу в жизни, кроме алкоголя (которого я употребляю немного), никогда никаких наркотиков и стимуляторов я не употреблял. Да и вообще, мне кажется, что когда ты чувствуешь настоящий кайф от того, что ты делаешь в студии, на сцене, если у тебя горят глаза (а они у меня горят), я не вижу смысла еще и портить себе здоровье", - подытожил он.

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Напомним, ранее Святослав Вакарчук в деталях рассказал тяжелой и ответственной задачей, которая стоит перед Украиной и об ее самых тяжелых врагах.

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