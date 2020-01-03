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"Святик-чорт, Славко-дурко, пи*добол": "петушиные стишки" Вакарчука подняли на смех в Сети

3 января 2020, 09:38

Украинцы в Сети напомнили Вакарчуку, которому не все равно, корпоративы в России во время войны и выступление в Беларуси.

Святослав Вакарчук
Вакарчук стал объектом насмешек в Сети из-за стихотворения / Униан

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук стал объектом критики в Сети после того, как во всеуслышание в стихотворной форме ответил на поздравительную новогоднюю речь президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, в стихотворении Вакарчука есть такие слова:

"Какая разница, под чем, под кем и с кем",

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно — жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Так вот, слова Вакарчука наделали много шума в Сети.

"Прочитал морализаторское стихотворение Вакарчука. Мое предложение простое. "Моральный авторитет" должен публично показать количество уплаченных за десять лет налогов и проведённых ним концертов и корпоративов, включая Россию, Беларусь и Монако, где он в период гибели украинцев на Донбассе в 2015-м подпевал для российских водочных олигархов", - высказался известный адвокат Андрей Портнов.

"Яка різниця чи Слуга народу чи Голос, головне не Порооох, kurwa", - пишет Ростислав Рыбак.

"Як #неОднаковоМені куди їздив Вакарчук на корпоративи або інший виконавець: в Європу чи на Московію, в США чи Білорусію", - пишет  Андрей Забельский.

"Опа, славко-дурко проснулся.....", - высказался некий пользователь Сети.

"А бабки получать ему всё равно от кого, уже сидел бы и сопел в две дырочки. Патриот хренов",- отметила Ольга Тукалова.

"Вакарчук закончил корпоративы, напелся для толстосумов, наелся объетков с их стола, подзаработал бабла и давай опять в патриота играть...", - добавил некий Виталий.

"Ганьбиться на кожному кроці", -  убеждена Галина Цугул.

"Ущербность прячется за патриотизмом!", -  пишет Александр Градов.

"Це він свій корпорат у Мінську має на увазі ? Навіть читати не буду", - отметил пользователь Сети.

"Ну вірш може й нормальний, ну в його виконанні викликає відразу", - вісказался некто под ником Бартман.

"Слава ми всі знаємо що ти знаєш ,ми теж знаємо , для тебе важливо кальсони, мікрофон та сцена в Білорусіі", - вставил  свои пять копеек Алексей Вайс.

"Пи*добол", - сказал Дмитрий Рябов.

"Святик=чорт.Пох его петушиные стишки", - убежден некий пользователь Сети.

Читайте такжеЗеленский поздравил украинцев с новым годом: видео поздравлениеНапомним, ранее сообщалось, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети.

Отметим, Зеленский пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.

"Давайте помнить, что любить Украину - это любить всех украинцев, где бы они не родились", - подчеркнул лидер.

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