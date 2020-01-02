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"Жевать шоу или сосать сериалы": Вакарчук в стихах ответил на поздравление Зеленского

2 января 2020, 20:29

Политик попытался опротестовать заявление главы государства о том, что нет разницы между украинцами.

Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук раскритиковал призыв Зеленского к единению / Униан

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук ответил в стихотворной форме на поздравительную новогоднюю речь президента Украины Владимира Зеленского, в котором акцент был поставлен на том, что нет разницы между гражданами Украины, и все мы – один народ.

Запись стихотворения опубликована на странице партии в Soundcloud.

"Для меня на самом деле есть разница", - такими словами Вакарчук прокомментировал позицию украинского лидера.

Нардеп добавляет, что для него есть разница, кого считать своим братом.

В аудиозаписи Вакарчук декламирует стихотворение на украинском языке:

"Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху, і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без облич людей,

І не буває без людей держави.

"Какая разница, под чем, под кем и с кем",

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно — жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця — сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться".

Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети. Президент пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.

Как ранее сообщалось, в новогоднюю ночь два телеканала - Прямой и Пятый - вместо поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом 2020 показали поздравление экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.

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