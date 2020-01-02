"Жевать шоу или сосать сериалы": Вакарчук в стихах ответил на поздравление Зеленского

Политик попытался опротестовать заявление главы государства о том, что нет разницы между украинцами.
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук ответил в стихотворной форме на поздравительную новогоднюю речь президента Украины Владимира Зеленского, в котором акцент был поставлен на том, что нет разницы между гражданами Украины, и все мы – один народ.
Запись стихотворения опубликована на странице партии в Soundcloud.
"Для меня на самом деле есть разница", - такими словами Вакарчук прокомментировал позицию украинского лидера.
Нардеп добавляет, что для него есть разница, кого считать своим братом.
В аудиозаписи Вакарчук декламирует стихотворение на украинском языке:
"Для мене справді є різниця де,
Для мене є різниця з ким, куди і звідки.
Все очевидно: хтось вперед іде,
А хтось стає навколішки й навшпиньки.
А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,
На щастя, кожного я право поважаю,
Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.
І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,
І тих, хто молиться на голову козла, і тих, хто всує одягає гімнастьорку.
У кожного свій погляд на життя,
Свої слова, гріхи і протиріччя.
Старіють очі і від сміху, і від сліз,
Та не буває без очей обличчя.
Як не буває без облич людей,
І не буває без людей держави.
"Какая разница, под чем, под кем и с кем",
Коли овець зганяють вовкодави.
Коли нема зубів, вже все одно — жувати шоу чи смоктати серіали,
Яка різниця — сало чи попкорн,
Коли тебе на мило готували.
Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,
Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.
Ми творимо державу чи колгосп?
Ми пишемо історію чи казку?
Ми хочем без наркозу перемог
Чи хочемо під опіум поразки?
Для мене справді є різниця де і хто, і з ким готовий побрататься.
Не проживе держава без людей,
Людей, що вовкодавів не бояться".
Напомним, новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского в буквальном смысле взорвало соцсети. Президент пожелал всем украинцам понимания, единения и мира.
Как ранее сообщалось, в новогоднюю ночь два телеканала - Прямой и Пятый - вместо поздравления президента Владимира Зеленского с Новым годом 2020 показали поздравление экс-президента, лидера партии Европейская солидарность Петра Порошенко.