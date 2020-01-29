"Нужно бороться одновременно": Вакарчук назвал врагов Украины

Вакарчук рассказал о двух врагах Украины / УНИАН

Глава парламентской фракции Голос и фронтмен известно группы Океан Эльзы, Святослав Вакарчук рассказал о двух врагах Украины.

Так, в интервью изданию Обозреватель, Вакарчук отметил, что перед Украиной стоит тяжелая и ответственная задача - бороться сразу с двумя врагами.

"У Украины есть два врага – это враг внешний, который, к сожалению, олицетворяет нашу соседнее государство – РФ, которая аннексировала Крым, организовала и фактически ведет войну на Донбассе, и есть внутренний враг – это слабость украинской государственной институции, коррупция, отсутствие качественной судебной системы. С ними нужно бороться одновременно", – отметил он.

Вакарчук также заверил, что не поддерживает политику экс-президента Петра Порошенко и нынешнего главы государства касательно отношений с Россией.

Ранее Главред писал, что в 2019-м Святослав Вакарчук сообщил о создании партии Голос и объявил об участии в выборах в Верховную Раду. Партия Вакарчука прошла в парламент, и он снова стал нардепом.

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Вакарчук в 2007 году принял участие в досрочных выборах в Раду - был в списке блока Наша Украина - Народная самооборона и избран нардепом по многомандатному общегосударственному округу. Не был членом ни одной из партий.

Позже он стал членом комитета по вопросам свободы слова и информации. Потом Вакарчук решил отказаться от депутатских полномочий - 16 декабря 2008 года перестал быть нардепом.

Отметим, Вакарчук подумывает уйти из политики и на данный момент. Скорее всего, Вакарчук может уйти из политики после местных выборов, сообщает Telegram-канал Легитимный