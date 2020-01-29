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"Подумывает снова уйти": СМИ узнали, когда возможен уход Вакарчука из политики

29 января 2020, 10:30

Вакарчук может уйти из политики в конце 2020-го, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Святослав Вакарчук думает об уходе из политики - Вакарчук Голос
Святослав Вакарчук думает об уходе из политики, выяснили журналисты / УНИАН

Нардеп, лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук подумывает снова уйти из политики.

Скорее всего, Вакарчук может уйти из политики после местных выборов, сообщает Telegram-канал Легитимный, ссылаясь на источник.

По словам собеседника, если Голос провалит выборы, нардеп-музыкант уйдет из политики в конце 2020 года или в начале 2021-го.

"…рассматривался вариант замены Вакарчука на Сенцова (режиссер, бывший российский политзаключенный Олег Сенцов - Ред.). Олег на тот момент, когда этот вариант обсуждался, отказался входить в проект Голос", - поделился источник. 

Напомним, в 2019-м Святослав Вакарчук сообщил о создании партии Голос и объявил об участии в выборах в Верховную Раду. Партия Вакарчука прошла в парламент, и он снова стал нардепом.

Вакарчук в 2007 году принял участие в досрочных выборах в Раду - был в списке блока Наша Украина - Народная самооборона и избран нардепом по многомандатному общегосударственному округу. Не был членом ни одной из партий.

Позже он стал членом комитета по вопросам свободы слова и информации. Потом Вакарчук решил отказаться от депутатских полномочий - 16 декабря 2008 года перестал быть нардепом.

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