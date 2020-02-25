Зеленский поставил ребром вопрос угля: Минэнерго озадачено

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил найти рынок сбыта для украинского угля. Данную задачу поставили перед профильным министром.

"Задача профильного министра - определить энергобаланс страны и долю тепловой генерации. Должен быть гарантированный рынок сбыта для украинского угля. Государство должно защитить украинский уголь. Нужно понять, сколько нужно угля в стране", - заявил Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины.

При этом он указал, что управлять отраслью должны только эффективные менеджеры. Также президент напомнил о необходимости искоренения коррупции.

Как ранее сообщал Главред, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что детям украинских шахтеров лучше не идти по стопам своих родителей.