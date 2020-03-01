"Большая война": сокурсник Путина рассказал об операции спецслужб РФ

Владимир Путин / УНИАН

Бывший сокурсник президента России Юрий Швец заверил, что информация о болезни Владимира Путина – спецоперация спецслужб. По его словам, таким образом готовят почву для преемника российского лидера.

"В последнее время открытым текстом пишут, что Путин смертельно болен и в течение года уйдет со своего поста. Первоисточник этой информации бывший профессор МГИМО Валерий Соловей. Перед нами спецоперация российских спецслужб, цель которого – обеспечить переход власти от Путина к преемнику или преемникам", – рассказал Швец в комментарии Обозревателю.

При этом он считает, что сам профессор ничего не знает об информационной кампании, а спецслужбы используют его "втемную".

"Тезисы, распространяемые профессором Соловьем, имеют все три компонента – от правды до чистой дезинформации. Это правда, когда речь идет о состоянии здоровья Путина. Полуправда касается источников информации профессора. И, наконец, дезинформация – это рассказ о страшных событиях, которые якобы ожидают РФ и мир в ближайшие год-полтора. Имею в виду большая война за восстановление Советского Союза через насильственное присоединение Украины, Беларуси и, возможно, государств Прибалтики", – подытожил сокурсник Путина.

Как ранее сообщал Главред, известный российский публицист Леонид Радзиховский заявил, что кремлевский проект "Новороссия" по захвату юго-восточных регионов Украины в 2014 году провалился окончательно и теперь закрыт.