Зеленский рассказал о желании вешать людей / скриншот theguardian.com

Президент Украины Владимир Зеленский, который украсил обложку британского журнала, заявил, что иногда хочет вешать людей, поскольку так будет быстрее для проведения реформ и достижения целей.

Отметим, такое шуточное заявление президент сделал в интервью авторитетному журналу The Guardian, при этом он в шутку посетовал, что не может этого делать из-за демократии.

"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей. Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее", - сказал он.

После этого пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель поспешила разрядить обстановку и сказала, что это украинский президент шутит.

"Шучу, конечно", - подчеркнул он.

Также Зеленский рассказал о сложности работы президента и отметил, что в реальности эта должность гораздо труднее, чем игра в президента на экране.

"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Они появляются, извините, как прыщи у 18-летнего. Вы не знаете, где они появятся, или когда", – сказал Зеленский.

Отметим, в соцсетях многие украинцы обсуждают интервью Зеленского.

"По чесному, очень сильно разочаровал многих. до определенного момента казалось что он глоток чистого воздуха", - пишет Сергей Лаптий.

"Жалко президента, хороша людина ...дасть Господь все буде добре.....адже не його вина в цих проблемах...до нього це сталося", - отметила Аделя Ильина.

"Певною мірою мені Вову навіть шкода... Я його "противник" від самого початку (новорічної заяви), але так - мені його шкода... А вина всьому - його власна дурість: йому не вистачило розуму збагнути куди він "влазить"... Хоч вистачало хамства висміювати і принижувати тих, хто був на тому місці, де він сам зараз перебуває... Зараз йому "важко, ціла купа проблем, постійно з'являються нові і нові..." А Порошенку було в десятки чи сотні разів важче... Тепер він (Вова) це збагнув... видно по фото, де він здоровається з Порошенком в ВР...", - добавил Олег Могитич.

Читайте также"Время идет": Зеленский поставил ультиматум Путину по войне на ДонбассеНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украину можно сравнить с дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву.

По его словам, руководство страны при этом пытается затыкать дыры "руками и ногами".

"Повсюду есть дыры, и руками и ногами мы пытаемся закрыть их. Вот так мы и живем. Мы закрываем дыры", - подчеркнул глава государства в интервью изданию The Guardian.