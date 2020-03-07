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Зеленский украсил обложку британского журнала - фото

7 марта 2020, 12:45

Президент Украины появился на обложке авторитетного журнала.

Зеленский украсил обложку журнала
Зеленский украсил обложку журнала / скриншот theguardian.com

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее поставил ультиматум Владимиру Путину, появился на обложке известного британского журнала The Guardian.

В номере журнала от 7 марта вышла статья с заголовком "Владимир Зеленский: "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится". 

Отметим, на главном фото - Владимир Зеленский, он сидит на столе и смеется. 

Внутри статьи - еще два снимка с этой фотосессии. На них Зеленский снят в том же интерьере: он поправляет пиджак и держит руку в кармане.

Добавим, что в своем интервью The Guardian Зеленский рассказал, что пока не получил приглашение Белого дома о визите в США.

Зеленский украсил обложку журнала / скриншот The Guardian

"Мне сказали, что оно готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас состоялась плодотворная встреча", - сказал Зеленский.

Отметим, накануне вечером пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в Фейсбуке заинтриговала общественность анонсом появления президента на обложке известного журнала. При этом на фотографиях, опубликованных Мендель, она позирует вместе с президентом.

Отметим, под сообщением Мендель пишут, что она словно вторая леди страны.

"Ну просто друга леді країни!)", - сказала Елена Розвадовская.

Читайте такжеЗеленский расставил все точки над "і" по встрече "нормандской четверки"Напомним, ранее сообщалось, Владимир Зеленский стал первый президентом Украины, фотография которого украсила обложку международного выпуска авторитетного американского журнала Time.

Журнал появился в продаже 16 декабря 2019 года.

Владимир Зеленский обложка новости Украины The Guardian
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