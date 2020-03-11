"Там граждане Украины": Разумков неоднозначно ответил по воду в аннексированный Крым

Дмитрий Разумков / Фото НВ

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слова премьер-министра Дениса Шмыгаля относительно подачи воды в Крым. По его мнению, глава Кабмина четко выразил свою личную позицию по данному вопросу.

"Думаю, что Шмыгаль достаточно четко определил свою позицию: он понимает, что там и граждане Украины есть, и это правда, мы это с вами хорошо знаем и понимаем, в каких условиях они находятся сегодня", – отметил Разумков в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале 112 Украина. При этом он указал, что Украина не имеет возможности дать воду на аннексированный Россией полуостров. В то же время он еще раз указал, что новый премьер четко высказал свою позицию относительно подачи воды в Крым.

"Думаю, что это трудный вопрос, однозначно на который дать ответ и реализовать его будет почти невозможно сегодня. Однако позиция премьер-министра была указана", – подытожил спикер ВР.

Как ранее сообщал Главред, украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко отреагировал на слова нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о подаче воды в аннексированный Крым. По его словам, глава Кабинета министров или неразумный, или предатель.