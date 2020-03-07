Неразумный или предатель: Кондратюк разнес в пух и прах премьера Шмыгаля

Игорь Кондратюк / Главред

Украинский продюсер Игорь Кондратюк жестко отреагировал на слова нового премьер-министра Дениса Шмыгаля о подаче воды в аннексированный Крым. По его словам, глава Кабинета министров или неразумный, или предатель.

"Фразы Шмыгаля про подачу воды в оккупированный Крым свидетельствует о том, что он или неразумный человек, или – предатель, или – 2 в 1", - говорится в сообщении Кондратюка в Facebook.

Стоит отметить, что пользователи соцсети бурно отреагировали на пост украинского продюсера: "Он не дурак, если кандидат экономических наук. Просто л*ханулся", "Или провокатор. Они проверяют осторожно лед, проверяют болевой порог граждан, а население потихоньку привыкает к навязываемой идеи. Некоторые будут скоро считать, что это хорошо", "Наработался, пора в отставку", "Я в шоке от этого нелепого "премьера", "Полдня не прошло, а уже все "интересы" озвучены, видно подпекает", "Наверное понял, что не выдержит полгода" и другие.

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Денис Шмыгаль снова вернулся к вопросу поставок воды в Крым с материковой Украины, поскольку накануне его заявление произвело серьезный общественный резонанс. При этом в самом Крыму заявили, что ситуация с водой не катастрофическая.