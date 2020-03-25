Стоит ли паниковать: Шмыгаль назвал особенности режима чрезвычайной ситуации

Шмыгаль разъяснил, что такое режим ЧС / УНИАН

Сегодня Кабмин принял решение о введении чрезвычайной ситуации в Украине из-за быстрого распространения жуткого китайского коронавируса. В связи с этим к украинцам обратился премьер-министр Денис Шмыгаль - он объяснил, что подразумевает режим ЧС,

Как сообщил премьер в своей видеообращении, введение не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. По его словам, чрезвычайная ситуация прежде всего увеличивает обязанности для преодоления эпидемии коронавируса.

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"Чрезвычайная ситуация - это не чрезвычайное положение. Она не нарушает конституционные права и не ставит крест на экономике. Прежде всего, это об увеличении наших с вами совместных обязанностей для преодоления эпидемии", - заявил Шмыгаль.

Как ранее писал Главред, 25 марта по всей территории Украины из-за пандемии китайского коронавируса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Такой режим уже был введен на территории ряда областей государства.

Режим ЧС – это режим, во время которого территория находится в состоянии максимальной готовности к опасности, вводится ряд ограничений, однако не нарушаются конституционные права граждан. После введения чрезвычайного положения ограничительные меры намного строже.

Ранее стало известно, что в Украине Кабмин решил ввести режим чрезвычайной ситуации на 30 дней – до 24 апреля. Также правительство продлило карантин, введенный с 12 марта, – ограничительные меры закончатся не 3 апреля, а 24-го.